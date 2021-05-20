İzmir ve çevresine 6.8’lik deprem uyarısı!

Geçtiğimiz 30 Ekim'de 117 kişinin can verdiği 6.6 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmaya çalışan İzmir, dün de art arda yaşanan 3 depremle sarsıldı. AFAD, merkez üssü Menderes ilçesi olan depremlerin büyüklüğünü 4.3, 4.2 ve 3.5 olarak açıkladı. İlk deprem, saat 14.14'te meydana geldi. Yerin 10.68 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin ardından aynı saat 14.18'de bu kez 4.2 büyüklüğünde depremle sallandı. İki depremden kısa süre sonra bu kez yerin 8.37 kilometre derinliğinde 3.5 büyüklüğünde bir sarsıntı daha kaydedildi.



HALK DİKKATLİ OLMALI

YENİ Asır'a açıklamalarda bulunan Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Deprem Tuzla ve Gümüldür faylarının tam ortasında gerçekleşti.

Bu da Samos depreminin bu fayları tetiklediği anlamına geliyor.

Gümüldür Fayı binlerce yıl sonra tekrar harekete geçti.Bu fay 6.8 şiddetindeki deprem üretebilir" dedi. Halkın dikkatli olması gerektiğini dile getiren Prof. Dr. Sözbilir.

"30 Ekim'den sonra körfezde hareketlilik mevcut" diye konuştu.



"30 EKİM'İN ARTÇILARI"

Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan ise "Oluşan depremler, 30 Ekim 2020'de 7.0 büyüklüğündeki olan Sisam adası kuzeyinde gerçekleşen büyük depremin artçı sarsıntılarıdır. Bunlar sarsıcı olacak, ancak yıkıcı olmasın beklemiyorum. Ne var ki önceden ağır hasar görmüş yapıların yıkılması, kentsel dönüşümün hızlandırılması şart" dedi.





KÖŞGER: CAN VEYA MAL KAYBI YAŞANMADI

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sarsıntıların ardından yaptığı açıklamada, herhangi bir can ve mal kaybına ilişkin bir bilginin kendilerine intikal etmediğini söyledi. Vali Köşger, bölgeye tarama amacıyla AFAD ekiplerinin yönlendirildiğini belirtirken, Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki de ilçede olumsuz bir durumun olmadığını, mahalle muhtarları ve vatandaşlarla görüşmeyi sürdürdüklerini bildirdi.



Mert ALPDÜNDAR