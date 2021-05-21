Göçmenler Derneği Başkanı İzzet Atan koronaya yenildi

BUCA Rumeli Balkan Göçmenleri Derneği Başkanı ve Türk Hava Kurumu Buca Şube Başkanı İzzet Atan, Covid-19 tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Başkan Atan'ın ani ölümü Buca'da ve Türk Hava Kurumu camiasında büyük üzüntü yarattı. Atan'ı tanıyan binlerce kişi sosyal medya hesaplarından üzüntü ve taziyelerini dile getirdi. Atan'ın vefatı üzerine bir taziye açıklaması yapan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "Hep senden bir umut, iyi bir haber bekledik ama maalesef acı haber geldi... Çok sevdiğim, değerli büyüğüm, Buca Rumeli Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı İzzet Atan'ı kaybettik. Başımız sağ olsun" dedi.

■ FATİH ŞENDİL