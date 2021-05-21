İzmir’de FETÖ’nün hücre evlerine baskın

FETÖ'nün hücre evlerine yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen ve aralarında örgütün sözde mahrem imamı ile ordudan ihraç edilmiş askerlerin de bulunduğu 39 şüpheliden 35'i gözaltına alındı.



KAÇIŞ HAZIRLIĞI

ÖRGÜT talimatıyla hücre evlerinde barındıkları ve örgütsel faaliyetlere buralardan devam ettikleri belirlenen şüpheliler arasında sözde TSK mahrem imamı, ihraç edilen subaylar, müzahir kurum çalışanları, büyük bölge imamı, ilçe imamı, doktor, eyalet imamı, eğitim danışmanı ve esnaf yapılanma sorumluları, mütevelli, serrehber ve sohbet imamının da bulunduğu belirlendi.

Söz konusu şüphelilerin fark edilmemek için 2-3 kişilik gruplara bölünerek yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları öğrenildi. Diğer şüphelilerle irtibatlı oldukları firari kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmanın devam ettiği bildirildi. Evlerde yapılan aramalarda sahte kimlik, 100 bin lira, 7 bin dolar ve 4 bin avro ele geçirildi.





DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN BÜYÜK ŞEHİRLERİ SEÇMİŞLER

HAKLARINDA gözaltı kararı verilen 39 şüpheli arasında sözde Karşıyaka ve Bozyaka imamları, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde görev almış "mütevelli" oldukları öne sürülen kişiler ile meslekten ihraç edilen albay, yüzbaşı ve subaylar da yer alıyor. Dikkat çekmemek için büyük şehirleri tercih eden şüphelilerin sık sık yer değiştirdikleri, Çeşme ve Dikili ilçelerden yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye hazırlandıkları belirlendi. Şüphelilerin operasyonda ele geçirilen paraları da bu nedenle biriktirdikleri tespit edildi.





YUNANİSTAN YOLUNDA YAKALANDILAR

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 Fetullahçı Terör Örgütü mensubunun hudut birliklerince yakalandığını bildirdi. MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Yasa dışı yollarla ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 şahıs, Edirne'nin Meriç ilçesindeki hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Şahıslar, Meriç İlçe Jandarma Komutanlığına teslim edildi" bilgisi paylaşıldı.

FATİH ŞENDİL