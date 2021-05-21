İZMİR'DE geçen yıl 52 olan mavi bayraklı plaj sayısı 66'ya, 2 olan mavi bayraklı marina sayısı ise 3'e yükseldi. Dünyanın en seçkin turizm ödüllerinden Mavi Bayrak'ta Türkiye, İspanya ve Yunanistan'ın ardından üçüncü sırada. 2020'de mavi bayraklı 486 plaj sayısı 2021 yılında 519'a yükselirken, 22 marina ve 10 turizm teknesi ve 6 bireysel yat bu yıl Mavi Bayrak ödülü aldı.
■ MERT ALPDÜNDAR
İzmir’de mavi bayraklı plaj sayısı 66 oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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