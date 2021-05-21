İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki suç örgütlerine yönelik, bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliden 21'iyakalandı.
Firari durumda olan 8 kişinin aranmasının sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda ruhsatsız 18 tabanca, 3 pompalı tüfek, 328 mermi ve 51 kartuş ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.Son dakika: Çanakkale merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu! Son dakika: 8 ilde 'Sahil Rüzgarı Operasyonu' başlatıldı
İzmir'de organize suç örgütlerine operasyon: 21 gözaltı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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