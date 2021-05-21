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Haberler İzmir İzmir'de organize suç örgütlerine operasyon: 21 gözaltı

'de organize suç örgütlerine operasyon: 21 gözaltı

'de suç örgütlerine yönelik olarak yapılan operasyonlar kapsamında yasa dışı silah ticareti yaptıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 29 kişiden 21'i yakalandı.Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

İzmir'de organize suç örgütlerine operasyon: 21 gözaltı
DHA

21.05.2021, 12:39

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki suç örgütlerine yönelik, bu sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar düzenledi. Operasyonlarda, haklarında gözaltı kararı verilen 29 şüpheliden 21'iyakalandı.

Firari durumda olan 8 kişinin aranmasının sürdüğü bildirildi. Şüphelilerin ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda ruhsatsız 18 tabanca, 3 pompalı tüfek, 328 mermi ve 51 kartuş ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

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