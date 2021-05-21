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İzmir'de organize suç örgütlerine operasyon: 21 gözaltı

İzmir'de suç örgütlerine yönelik olarak yapılan operasyonlar kapsamında yasa dışı silah ticareti yaptıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 29 kişiden 21'i yakalandı.Gözaltına alınan şüpheliler, ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.