İZSU santrali onlara emanet

İZMİR Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU) Genel Müdürlüğünün santrali görme engelli ve bedensel engelli personele emanet. Telefonla hizmet veren görme engelliler Uğur İçli ve Murat Arslan ile bedensel engelli Erhan Dayanıklı, "İş yaparken engelimizi unutuyoruz" diyor.