“Zeynep’in öldüğünü ertesi gün öğrendim”

İzmir Buca'da, kızı Zeynep Vural'ı (29) boğarak öldüren Ayşe Vural'ın tutuklanmasının ardından adli kontrol şartıyla serbest kalan eşi Saffet Vural ve oğlu Ömer Vural'ın polisteki ifadesi ortaya çıktı. Baba Vural'ın, "Ayşe, 'Zeynep bayıldı' diyerek Ömer'i çağırdı.

ÜZERİ ÖRTÜLÜYDÜ

Bana 'Senin dışarıda işin yok mu, git dolaş' dedi. Ben dışarı çıktım. 1 gün sonra cinayeti itiraf ettiğinde kızıma bakmak için odaya gittim. Üzeri örtülüydü" dediği, Ömer Vural'ın ise, "Annem beni çağırınca Zeynep'in gerçekten bayıldığını sandım. Hiç de merak etmedim ne oldu diye" dediği öğrenildi.

Saffet Vural'ın ifadesinde ayrıca, "Zeynep 16 yaşından beri uyuşturucu kullanıyor. Son yıllarda bana ve annesine şiddet uyguluyordu. O gün eşim yanımda salonda oturan oğlum Ömer'e seslendi. Zeynep'in bayıldığını söyleyerek yardım istedi. Ben dışarıya çıktım ve 2 saat sonra eve geldim. O an eşim bize hiçbir şey söylemedi. Televizyon izledim, 23.00 sıralarında yattım. Sabah kalktığımızda eşim kahvaltıda bize 'Zeynep öldü. Hatta ben öldürdüm. Şimdi de polise gidip teslim olacağım' dedi. O evden çıktığında kızıma bakmak için odaya girdim. Üstü beyaz çarşafla örtülmüştü. Kontrol ettiğimde nefes almadığını gördüm" ifadelerine yer verdi.