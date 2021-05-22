Başkan Aydın Pehlivan gençlerle zeybek oynadı

MENEMEN Belediyesi Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Menemen Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü'nün sporcularıyla bir araya gelerek çeşitli branşlarda yarıştı. İlk müsabaka voleybol maçı oldu. Menemen'in sultanları, çekişmeli mücadelenin ardından Pehlivan ve ekibini yendi. İkinci maç ise basketbol müsabakası oldu. Genç sporcular yine Başkan'ın ekibine şans tanımadı. Futbol maçında ise Pehlivan ve ekibinin yüzü güldü. Başkan ve ekibi, mücadeleden 2-0 galip ayrıldı. Son olarak belediyenin halk oyunları ekibi gösteri sundu. Pehlivan da zeybek oynayarak büyük alkış aldı.

■ FATİH ŞENDİL