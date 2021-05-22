Bekçilerin şüphelendiği şahıstan uyuşturucu çıktı

İZMİR Konak'ta bekçi ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu şahsın üzerinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Güney Mahallesi 1145 sokakta, çarşı ve mahalle bekçileri durumundan şüphelendikleri M.M'yi durdurarak, şahsın kimlik bilgileri üzerinden Genel Bilgi Toplama Sistemi (GBT) sorgusunu gerçekleştirdi. Şüphelinin elinde bulunan şeffaf poşet ekiplerin dikkatini çekti. Yapılan kontrolde, poşet içerisinde beyaz peçetelere sarılı 24 gram Jamaika olarak bilinen uyuşturucu madde ele geçirildi.

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