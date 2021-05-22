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Duran Arda!

22.5.2021

İZMİR'İN Çernobil'i olarak bilinen ve yıllar önce kapatılmasına rağmen toprağa gömülen radyoaktif maddeler nedeniyle risk oluşturan, 2013'te bu nedenle Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 5,7 milyon TL ceza kesilen Gaziemir'deki eski kurşun fabrikası, risk oluşturmaya devam ediyor. Tehlikeye dikkat çekmek amacıyla Gaziemir Belediyesi öncülüğünde her cuma günü düzenlenmesi amaçlanan 'durma' eyleminin ilki, dün gerçekleştirildi. Eyleme Gaziemir Belediye Başkanı CHP'li Halil Arda da katıldı.

11 dakikalık eylem sonrası konuşan Başkan Arda, "Buradaki atıkların normal değerlerin 219 katı yüksek olduğu tespit edilmiş durumda. Tehlike çok büyük. Bu atıkların nasıl getirildiğini biz bilmiyoruz ancak fabrika sahipleri çok iyi biliyor. Bilimsel yöntemlere göre burası temizlenmeli. Buradaki vatandaşlarımızın sağlık sorunları olduğunu biliyoruz. Bundan sonra her cuma 11 dakika burada durmaya devam edeceğim. Burası temizleninceye kadar söz veriyorum" dedi.

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