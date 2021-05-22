Ege’yi fırtına vurdu

TÜRKİYE'NİN batısında etkili olan sağanak yağış, şiddetli fırtına ile birlikte Ege sahillerini vurdu. Balıkesir Ayvalık'ta sabah saat 06.00 sıralarında başlayan şiddetli fırtına ilçe merkezi, Cunda Adası, Sarımsaklı ve Altınova Mahallelerinde ciddi maddi hasar yaşattı.

CAN KAYBI YAŞANMADI

İLÇE merkezindeki Cumhuriyet Meydanında kıyıya bağlı büyük gezi tekneleri ile birçok balıkçı teknesi parçalanarak batarken, ilçedeki bazı binaların çatıları uçtu, birçok evin pencere camları kırıldı. AYVALIK'IN Küçükköy Mahallesi'ne bağlı dünyaca ünlü Sarımsaklı Plajlarının da bulunduğu bölgeye fırtına nedeniyle enerji nakil hatlarının kopması sonucunda elektrik kesintileri yaşandı.

Şiddetli fırtına nedeniyle ilçe genelinde birçok ağaç yıkılırken, herhangi bir yaralanma ve can kaybının bulunmadığı öğrenildi. ÖĞLE saatlerine kadar süren şiddetli fırtına ile ilgili Balıkesir Valiliği, Ayvalık Kaymakamlığı, Ayvalık Belediyesi, Afad İl Müdürlüğü, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman il Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, ilçede hasar tespit çalışması başlattı.

TEKNELERİ KURTARAMADILAR

İZMİR'İN Dikili ilçesinde de etkili olan fırtına nedeniyle yaklaşık 15 balıkçı teknesi battı, bazıları ise hasar gördü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından İzmir'de fırtına etkili oldu.

Saatteki hızı 65 kilometreyi bulan fırtına, Dikili'de Vakıf Zeytinliği mevkiinde 15 kadar balıkçı teknesini batırdı. BAZI tekneler ise kayalara ve birbirlerine çarparak hasar gördü. Teknelerin sahipleri sabahın erken saatlerinden bölgeye gelerek, teknelerini kurtarmaya çalıştı.

SUAT SALGIN