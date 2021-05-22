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Haberler İzmir İzmir’de 35 çeşit boyoz üretiyor

’de 35 çeşit üretiyor

İzmir’de 35 çeşit boyoz üretiyor

22.5.2021

İZMİRLİ boyoz ustası Burhan Orhan, 35 çeşit ürettiği boyozla dikkat çekiyor. En çok rağbeti, mantı usulü servis edilen 'mantı boyoz' ile küçük boyutlarda ve daha az yağlı olan 'cips boyoz'un gördüğünü söyleyen Orhan, "İlerleyen zamanlarda da İzmir dışına yayılacağız" dedi.
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