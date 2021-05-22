Karaburun-İzmir kara yolu Karapınar mevkisinde farklı yönde seyreden İlkay Umut Şensoy (38) idaresindeki 35 EAL 278 plakalı kamyonet ile Sedat Şenyıldız'ın (44) kullandığı 35 DC 6899 plakalı minibüs çarpıştı.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, minibüs şoförü Şenyıldız'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Minibüsteki Mert Kayat (29) ve Hasan Öncel (42) ile kamyonet sürücüsü ve eşi Pınar Doğan Şensoy (38) yaralandı.
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılan Mert Kayat müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Urla Devlet Hastanesindeki Hasan Öncel'in hayati tehlikesinin sürdüğü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Şensoy çiftinin ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.
İzmir'de kamyonetle minibüsün çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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