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Haberler İzmir İzmir'de kamyonetle minibüsün çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

'de kamyonetle minibüsün çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

'in ilçesinde bir kamyonet ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. -İzmir kara yolunun Karapınar mevkisindeki kazada olay yerinde, Mert Kayat da kaldırıldığı hastanede öldü.

İzmir'de kamyonetle minibüsün çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

22.05.2021, 17:58 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021, 17:58

Karaburun-İzmir kara yolu Karapınar mevkisinde farklı yönde seyreden İlkay Umut Şensoy (38) idaresindeki 35 EAL 278 plakalı kamyonet ile Sedat Şenyıldız'ın (44) kullandığı 35 DC 6899 plakalı minibüs çarpıştı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, minibüs şoförü Şenyıldız'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Minibüsteki Mert Kayat (29) ve Hasan Öncel (42) ile kamyonet sürücüsü ve eşi Pınar Doğan Şensoy (38) yaralandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesine kaldırılan Mert Kayat müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Urla Devlet Hastanesindeki Hasan Öncel'in hayati tehlikesinin sürdüğü, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Şensoy çiftinin ise tedavilerinin ardından taburcu edildiği öğrenildi.

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