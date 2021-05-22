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İzmir'de kamyonetle minibüsün çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

İzmir'in Urla ilçesinde bir kamyonet ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Karaburun-İzmir kara yolunun Karapınar mevkisindeki kazada Sedat Şenyıldız olay yerinde, Mert Kayat da kaldırıldığı hastanede öldü.

22.05.2021, 17:58 Güncelleme Tarihi: 22.05.2021, 17:58