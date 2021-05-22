İzmir'de korkunç son! Kablo çaldığı sırada...

Olay, gece saat 23.00 sıralarında Karşıyaka ilçesi Dedebaşı Mahallesi 6051 sokakta meydana geldi. Uğur S., 8 katlı bir binaya gelerek, girişteki kabloları çalmak istedi. Kabloları aldığı sırada, akıma kapılan Uğur S., ağır yaralandı. Uğur S.'nin hareketsiz şekilde yerde yattığını gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, yaptıkları incelemede Uğur S.'nin akıma kapıldığını tespit etti. Bölgeye elektrik dağıtım şirketi ekipleri çağrılarak, elektriğin kesilmesinin ardından sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan Uğur S., doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Uğur S.'nin cansız bedeni, savcının incelemesi sonrası otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Uğur S.'nin, çok sayıda suçtan kaydı olduğu öğrenildi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM NEDENİYLE BOŞALTILMIŞ

Öte yandan, Uğur S.'nin kablolarını çalmaya çalıştığı binanın, 30 Ekim 2020 tarihinde İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hasar gördüğü ve kentsel dönüşüm nedeniyle bir süre önce boşaltıldığı öğrenildi.