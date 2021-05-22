Dikili açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botu yönlendirildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 8 sığınmacı bota alınarak karaya çıkartıldı.
Sığınmacıların, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.
İzmir'de Türk kara sularına itilen 8 sığınmacı kurtarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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