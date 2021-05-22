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Haberler İzmir İzmir'de Türk kara sularına itilen 8 sığınmacı kurtarıldı

'de Türk kara sularına itilen 8 sığınmacı kurtarıldı

'in ilçesi açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 8 sığınmacı kıyıya çıkartıldı.

İzmir'de Türk kara sularına itilen 8 sığınmacı kurtarıldı
AA

22.05.2021, 17:20

Dikili açıklarında lastik botta bir grup sığınmacı olduğu bilgisi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı botu yönlendirildi. Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itildiği belirlenen 8 sığınmacı bota alınarak karaya çıkartıldı.

Sığınmacıların, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edileceği öğrenildi.

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