  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'deki o alan "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi

'deki o alan "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi

'in ilçesi sınırları içerisinde bulunan 1. Grup (Adalar etabı) 'nın koruma statüsü değiştirildi. Kararda, kesin korunacak hassas alanın krokisi ile coğrafi sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.

İzmir'deki o alan kesin korunacak hassas alan ilan edildi
AA

22.05.2021, 10:30

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile Dikili ilçesi sınırları içerisindeki adalar etabının Doğal Sit Alanı'nın koruma statüsünün yeniden değerlendirilmesi sonucu, sınır ve koordinatları belirlenen alanın "kesin korunacak hassas alan" olarak tescil ve ilan edilmesine karar verildi.

Kararda, kesin korunacak hassas alanın krokisi ile coğrafi sınır ve koordinatlarına ilişkin bilgiler de yer aldı.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir'den İzmir depremi yorumu! Daha büyük depremler bekleniyor mu?

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'deki o alan "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.