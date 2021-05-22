İzmir’in kronik sorunu Japonya’da olay oldu

JAPONYA'DA hızlı tren makinisti rahatsızlanınca, kontrolü kondüktöre devretti. Makinistin kısa süreli yokluğundan dolayı varacağı durağa bir dakika geciken tren, ülkede gündem oldu. Yaşanan olayın ardından yetkililer soruşturma açılacağını belirtip özür dilerken, akıllara İzmir'deki metro ve raylı sistemlerdeki aksamalar geldi.

VATANDAŞ TEPKİLİ

Japonya'da trenin 1 dakika geç kalmasına bile soruşturma açılırken, İzmir'de İZBAN, İzmir- Metro ve tramvay gibi demir yoluyla gerçekleştirilen şehir içi ulaşım araçlarındaki gecikmeler adeta kronikleşmiş bir problem haline geldi. Özellikle İZBAN'ı kullanan yolcular, trenin beklenilen saatte gelmemesi ya da İzmir- Metro ile koordineli bir çalışma gerçekleştirilememesi nedeniyle uzun süreler beklemekten şikayetçi oldu. Vatandaşların sosyal medyadan tepkilerini dile getirmelerine rağmen, İzmir Büyükşehir Belediyesi sorunu çözmekte yetersiz kaldı. İzmir'de vatandaşların en çok yaptığı aktarma ise İZBANİzmirMetro aktarmasıydı. Kısıtlama günlerinde İZBAN 24 dakikada bir, İzmirMetro ise yarım saatte bir sefer düzenledi. İki ulaşım ağı arasındaki koordinasyonsuzluk, İzmirlilerin dakikalarca ulaşım aracı beklemesine neden oldu.

■ MERT ALPDÜNDAR/ ERCAN AKGÜN