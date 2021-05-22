Zehirli balık tutan genç ölümden döndü

İZMİR Tire'de arkadaşları ile günübirlik balık avı için yola çıkan Süleyman Bacak, Milas Kazıklı mevkiinde daha önce tuttuğu balıklara hiç benzemeyen bir balık yakaladı. Genç balıkçı balığı tutmak için uzandığında adeta dünyası karardı. Zehirli balık nedeniyle vücudunda şiddetli kasılmalar yaşayan Bacak, Kazıklı marinaya gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Tedavi sonrası iyileşen Bacak "Meğer dünyanın en zehirli balığı Trakunya'yı tutmuşum" dedi.

■ NADİR UYSAL