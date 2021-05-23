Cinayetin iyi hali mi olur?

Danimarka'da bilgisayar mühendisliği okuyan Günhan Güneysu, tatilini geçirdiği Foça'da arkadaşı Yüksel Şen'in evinde 26 Temmuz 2001 tarihinde başından ateşli silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Cinayet zanlısı olarak tutuklanan Yüksel Şen, alkol aldıktan sonra tartışmaya başladıkları Güneysu'nun, eski eşine ait silahla kendini vurduğunu iddia etmişti, mahkeme tutuksuz yargılama kararıyla Yüksel Şen'i bırakmış, 2002'de de sanık beraat etmişti.

ÖZEL EKİP KURULDU

O dönem, Yeni Asır Gazetesi'nde olayın gündeme taşınması ve baba Önder Güneysu'nun yaşadıklarını gözyaşları ile anlatması sonrası Asayiş Şubesi İnfaz Büro Amirliği ekipleri, İstihbarat Şube ekipleri ile ortak harekete geçerek özel ekip kurdu. Özel ekip, 6 yıl boyunca kaçan, Yüksel Şen'i (45) Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde saklandığı evde yakalayarak gözaltına aldı. Cinayeti işlediği anlaşılan Yüksel Şen, mahkemede hakkındaki tutuklama kararının yüzüne okunmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sanığın eylemi "maktulden kaynaklanan haksız tahrik altında" gerçekleştirdiği için müebbet hapsi 18 yıla çevrildi, duruşmalardaki iyi hali göz önüne alınınca bu ceza da 15 yıla indirildi.

'BU ACI BİZİ BİTİRECEK'

15 yıllık cezanın da 5.5 yıla kadar indirildiğini ve oğlunun katilinin serbest kaldığını belirten İzmirli eczacı baba Önder Güneysu isyan etti. Baba Önder Güneysu, "Bu nasıl iyi hal, bizim oğlumuzun canının bedeli 5.5 yıl mı? Neyin iyi hali, neden bu kadar ucuz kurtuldu? Bir cinayetin, gencecik bir fidanın söndürülmesinin bedeli 5.5 yıl olmamalı. Bu karara ve yaşanan sürece isyan ediyorum. Oğlumu öldürdü, serbest kalıp beraat etti. 6 yıldan fazla kaçtı, tutuklandı. 5.5 yıl yattı, tahliye oldu. Bu acı bizi bitirecek. Yetkililere sesleniyorum. Bu acı bize yeter ama başka Günhan'ların, öldürülen başka gençlerin katilinin cezası bu kadar az olmamalı" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL