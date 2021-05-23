Go-kart projesi yine mahkemelik

İZMİR'de Güzelbahçe'nin Yelki bölgesine yapılması planlanan ve 4 yıldır gündemi işgal eden Go-Kart pistiyle ilgili tartışmalar bitmek bilmiyor. Ege Üniversitesi'nden bilirkişi heyetinin hazırladığı rapor, İzmir Karting Kulübü Başkanı olan yatırımcı Mehmet Yaman'ın tepkisine yol açtı.

Rapora itiraz eden Yaman, konuyu Bölge İdare Mahkemesi'ne taşıdıklarını belirtirken, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa İnce de noktayı koydu: "Ben görevde olduğum sürece, orada Go-kart pisti olmaz. Bu tartışmalarla çok vakit kaybettik. Bu konuyu tamamen kapattım." Yatırımcı Mehmet Yaman ise, "Başkan, benden bağışı alamayınca, GÜLDER'i ve oradaki insanları kullandı" açıklamasında bulundu.