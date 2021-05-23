İzmir’in yüzde 30’u bağışıklık kazandı

İZMİR Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir'de kaç kişinin korona virüs aşısı olduğunu açıkladı.

Kentte 1 milyon 879 bin 600 aşı uygulamasının yapıldığını ve 1 milyon 57 bin 66 kişinin ilk doz, 871 bin 22 kişinin de ikinci doz aşılarının tamamlandığını söyleyen Vali Köşger, "İzmir'de 1 milyonun üzerinde insanın vücudu bu virüse karşı dirençli" dedi. Son 1 haftalık rakamlara bakıldığında İzmir'in en başarılı iller arasında yer aldığına dikkat çeken Vali Köşger, "Eldeki veriler baz alınarak aşılanan ve hastalığı geçiren vatandaşlarla birlikte kentin yüzde 30'una yakının virüse karşı toplumsal bağışıklık kazandığını söyleyebiliriz" dedi.

■ FATİH ŞENDİL