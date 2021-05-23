Kemalpaşa’da 600 bin liralık bağışı soran meclis üyesine seviyesiz cevap

Kemalpaşa'nın CHP'li Belediye Başkanı Rıdvan Karakayalı, kendisine belediye spor kulubüne toplandığı söylenen 600 bin liralık bağışın nerede olduğunu soran AK Partili Meclis Üyesi Kerim Altın'a "Sana ne, size ne?" diye cevap verdi.

Karakayalı, belediye spor kulubüne toplanan bağışların ilçedeki 14 spor kulubüne eşit dağıtılması gerektiğini belirten ve "Neden diğer kulüplere yardım etmiyorsunuz" diye soran Altın'a "Ya öyle bir soruyorsun ki, döver gibi konuşuyorsun. Ayıptır ya. Sen nasıl konuşuyorsun bir meclis üyesi olarak. Ben hiçbir takıma yardım etmiyorum. Benim belediye sporda 2 bin 500 sporcum var. Onlara yapıyorum. Diğer kulüplere dağıtmak zorunda değilim. Sana ne, size ne?" diye çıkıştı.

Yaşanan diyalog, "Hani demokrasiye saygı" dedirtti.

■ ERHAN GÜLENÇ