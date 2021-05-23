Köpek katilini bulana 10 bin lira ödül verecek

MUĞLA'NIN Datça ilçesinde Funda Üner'in (52) 2 yavru köpeği, çiftlik evinin bahçesine dışarıdan atılan ve zehirli et olduğu tahmin edilen gıdayla telef oldu. Üner, köpeklerini zehirleyenleri bulana 10 bin TL ödül vereceğini belirtip, jandarmaya da şikayetçi olduğunu söyledi. Datça Hayvansevenler Derneği üyesi de olan Funda Üner, "Burada sahipsiz kedi ve köpeklere, kuşlara ve hatta sokağa terk edilen bir eşeğe bile yardımcı olmaya çağırıyoruz. Şu an 100'e yakın hayvana bakıyorum. Hayvanlarımızın burada korumada olduğunu sandık ama yanılmışız" dedi.

3 YAVRU KÖPEGİ TARIM İLACIYLA ZEHİRLEDİLER

İZMİR'İN Tire ilçesi Atatürk Mahallesi'nde, 3 yavru köpek kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tarım ilacıyla zehirlenerek öldürüldü. Doğal Yaşamı ve Hayvanları Koruma Derneği, sorumluların bulunması için suç duyurusunda bulundu. Dernek Başkanı Suna Puğ'un ortaya çıkardığı vahşet hayvan severleri ayağa kaldırdı. Suna Puğ, "Bunlar insan olamaz. Sorumlular bir an Tarım ilacıyla zehirlenen yav- önce bulunmalı" diye konuştu.

■ NADİR UYSAL