Yeterince önlem alınmadan çıkılan yol bazen çok kötü bitiyor!

Amasya'da Çağrı Keskin'in (30) kullandığı motosiklet mobilyacılar sitesi önünde kavşağın ortasından karşıya doğru hareket eden Hayati Hıcın (58) yönetimindeki minibüsle çarpıştı. Sürücü Keskin'in yere düştüğü motosiklette yolcu olarak bulunan İlker Eker (29) çarpmanın etkisiyle minibüsün üzerine uçtu. Yaralılar 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan Keskin tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ayağında kırık tespit edilen Eker ile minibüs sürücüsü tedavi altına alındı. Kaza sonrası yaralıların yardımına koşan vatandaşlardan Erdal Karaköse, "Çarpışmanın etkisiyle motordaki şahıs minibüsün üstüne fırladı. Motor sürücüsü ise yerde yatıyordu. Durumları çok kötüydü" diye konuştu.

HIZLI VE EHLİYETSİZ

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, 14 yaşındaki ehliyetsiz sürücünün kullandığı motosiklet otomobille çarpıştı. Kaza sonucu bacağı kopan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı. Kaza, Gereli Mahallesi'nde meydana geldi. Mertcan Köleci yönetimindeki otomobil, Ödemiş- Kiraz karayoluna çıkan Mehmetcan Devecioğlu (14) yönetimindeki motosikletle çarpıştı. Kazada ehliyetsiz motosiklet sürücüsü Mehmetcan Devecioğlu yaralandı. Sol bacağı kopan Devecioğlu, ilk müdahalenin ardından İzmir Ege Üniversitesi Tıp Fakülte Hastanesi'ne sevk edildi.

İKİSİ DE YERE DÜŞTÜ

MUĞLA'NIN Fethiye ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada Serkan Göl (48) hayatını kaybetti, diğer motosikletin sürücüsü A.B. (40) yaralandı. Kaza, önceki akşam Cami Mahallesi'nde meydana geldi. Soner Göl'ün (48) kullandığı motosiklet, A.B. (40) idaresindeki motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile motosikletten düşen sürücüler yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan motosiklet sürücülerine olay yerinde ilk müdahaleyi yaparak ilçedeki hastanelere kaldırdı. Soner Göl, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

SEVAL KONURALP/ MURAT YALÇIN