Alevlerin aydınlattıgı sokakta korkunç gece

İZMİR'İN Tire ilçesinde, Mutlu Erkek'e ait müstakil evde çıkan yangın Harlak sokak sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Gece yarısı, elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangına ev sahibi Erkek uykusunda yakalandı. Kendi imkanları ile evden çıkan talihsiz adam yoğun dumandan etkilendi.

Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği Erkek, kısa sürede küle dönen evini yaşlı gözlerle izledi. Mahalledeki binaların çoğunun ahşap ve bitişik nizamda olması vatandaşlara büyük panik yaşattı. Çok sayıda itfaiye aracının müdahale ettiği yangın diğer binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

NADİR UYSAL