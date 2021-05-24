  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Alevlerin aydınlattıgı sokakta korkunç gece

Alevlerin aydınlattıgı sokakta korkunç gece

Alevlerin aydınlattıgı sokakta korkunç gece

24.5.2021

İZMİR'İN Tire ilçesinde, Mutlu Erkek'e ait müstakil evde çıkan yangın Harlak sokak sakinlerine korku dolu anlar yaşattı. Gece yarısı, elektrik kontağından çıktığı ileri sürülen yangına ev sahibi Erkek uykusunda yakalandı. Kendi imkanları ile evden çıkan talihsiz adam yoğun dumandan etkilendi.
Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği Erkek, kısa sürede küle dönen evini yaşlı gözlerle izledi. Mahalledeki binaların çoğunun ahşap ve bitişik nizamda olması vatandaşlara büyük panik yaşattı. Çok sayıda itfaiye aracının müdahale ettiği yangın diğer binalara sıçramadan kontrol altına alındı.

NADİR UYSAL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alevlerin aydınlattıgı sokakta korkunç gece haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.