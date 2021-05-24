Babacan 15 Temmuz’da Amerika’daydı

BÜLENT ERANDAÇ YAZDI



AK Parti oylarını tırtıklamak, 2023 Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek üzere Derin ABD-Avrupa tarafından kurgulanan projeye katılmak üzere kurdurulan Deva Partisi'nin Genel Başkanı Ali Babacan, bazı iddialar üzerine önceki haftalarda, "Benim için Fren Ali demişlerdi" diye bir açıklama yapmıştı.

Siyasi kulislerde, 'Fren Ali' mavraları devam ederken, önceki günlerde Babacan, manidar bir itirafta bulundu. Abdullah Gül'ün Millet İttifakı'nın ORTAK ADAYI olmasına ilişkin temasların tam göbeğinde bulunduğunu söylemişti.

Erdoğan da, isim vermeden (Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu), tam isabetle teşhisi koydu 'İçimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak isteyenler...

Bunlar da içimizdeki Mescid-i Aksa'ları yıkmak istiyorlar' dedi.



PROJE BABACAN'IN ARKA PLANI

Fren Ali'nin, AK Parti milletvekili olduğu sırada, Başkan Erdoğan'ı Cumhurbaşkanı adayı olarak gösteren dilekçeye imza atarken, arka kapılarda başta CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber, Erdoğan'ı yıkma projelerine katılması çok sert tepkiler gördü.

Fren Ali ile ilgili yakın geçmiş gizemleri de bir bir ortaya çıkıyor.



DARBE GİRİŞİMİ SIRASINDA

Bilindiği gibi, 15 Temmuz darbe girişimini Derin ABD, aparatı olan CIA ajanı FETÖ'ye yaptırmıştı. 15 Temmuz gecesi darbe girişimi sürerken, AK PARTİ ANKARA MİLLETVEKİLİ

ALİ BABACAN Amerika'da bulunuyordu.

Derin ABD'li, İngiliz ekonomik çevreleri ile kanka olan Babacan'ın Amerika'da bulunması bir tesadüf müydü acaba?

Önemli bir soru: 15 Temmuz'da darbe olacağını biliyor olabilir mi?

İkinci önemli soru: Eğer FETÖ darbesi başarılı olsaydı, elbette darbe sonrası bir hükümet tayin olacaktı.

Darbe hükümetinin ekonomiden sorumlu adamı kim olacaktı? Elbette, NATO'ya, IMF'ye selam çakan birisi olacaktı... Hatırlayalım... 2001 ekonomik krizinde ABD, IMF valisi olarak Kemal Derviş'i Ankara'ya göndermişti.

Babacan da IMF ve Derviş'in devamıdır.

Babacan, 15 Temmuz darbe gecesi bir tweet bile atmamıştı. Neden acaba? Başkan Erdoğan, hayatını ortaya koyarken, AK Parti Milletvekili olarak, kendisini önemli görevlere getiren Genel Başkanı Erdoğan için neden ortaya çıkmadı acaba? Etrafından gelen bir bilgiye göre, Babacan neden tweet atmadığına ilişkin, 'Saat farkı' demiş. Hadi oradan Babacan!

FETÖ Türkiye'de 15 Temmuz akşamı saat 20.30'da darbeyi başlatırken, Amerika'da saat 12.30 idi. Günün tam ortası yani. Duymamak, haber almamak söz konusu olamazdı.



NEDEN İSTİFA ETMEDİ?

Ali Babacan, 15 Temmuz sonrası Ankara'ya döndü. AK Parti içinde göreve devam etti. 2017'de Cuımhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumu yapıldı. Babacan AK Parti vekili olmasına rağmen ortaya çıkmadı. İstanbul'da Abdullah Gül ile temaslarına devam ediyordu. Yeni hükümet modeline karşı olmasına karşın AK Parti'den istifa etmedi.. Neyi bekledi acaba? Herhalde, 2018 yılında yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimini. 2018 cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan kazandı.

Önemli soru: Erdoğan kaybetseydi, ne gibi hazırlıklar yapılmış olabilir? 2018 seçimlerinden sonra da AK Parti'den istifa etmedi. Beklemektedir.

Neyi acaba? 31 Mart 2019 seçimlerini olmasın...?

31 Mart ve 1 Haziran yerel seçim ve İstanbul seçimleri, (AK Parti karışır, bize iş düşer) beklemesi olabilir mi?

EKONOMİK SALDILARDA SUSTU

Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ABD merkezli ekonomik saldırılara karşı büyük bir mücadeleye giriştiği sırada, bu saldırılara karşı koymak için hayatını ortaya koyarken AK Parti Ankara Milletvekili ve dış ekonomik mahfillerin kankası Babacan destek vermek yerine susmuştu.

Manipülasyonları deşifre etme imkanı varken tek kelime etmemişti. 31 Mart 2019 seçimleri sonrası AK Parti karışmadı. Babacan ve arkadaşları umduklarını bulamadılar.

Ve... 1 Haziran İstanbul seçimlerinden 46 gün geçtikten sonra Ali Babacan, AK Parti'den istifa etti. Herhalde AK Parti içinde kalmasını isteyen mahfiller, 'Artık ayrıl, yeni parti kur' demişlerdir. Parti kurma çalışmalarına başlarken, 'Babacan'ın Partisi'ne, 40 AK Parti vekili istifa edecek, yeni partiye geçecek, Babacan TBMM'de grup kuracak' algı operasyonları hızlandırıldı.

SONUÇ: 15 TEMMUZ

2016'DAN 1 HAZİRAN 2019

YEREL SEÇİMLERİNE KADAR

BABACAN, AK PARTİ'NİN

İÇİNDE ÖZELLİKLE BEKLEDİ/

TİLDİ. 16 Temmuz 2019'da istifa ettikten sonra teknik direktörü Abdullah Gül olan Babacan'ın kurduğu DEVA PARTİSİ, Derin Amerika-Avrupa'nın kurguladığı Millet İttifakı trenine vagon yapıldı. ABD Başkanı Biden ne demişti? "Türkiye'de muhalefete destek vererek Erdoğan'ı seçimle devirmelerine yardımcı olacağız".

SEÇİM lafına dikkat. Daha önce darbelerle Türkiye'yi dizayn etmişlerdi.15 Temmuz'da yapamadılar. Onun için mi acaba? Yoksa, dilinin altındakini gizlemiş olmasınlar?