Bergama’ya Millet Bahçesi müjdesi

YENİ KİMLİK KAZANACAK

Şehir merkezindeki stadın yerine yapılması planlanan projenin kadim şehir Bergama'ya değer katacağını kaydeden Dağ, bir an önce hayata geçmesi için her aşamanın yakın takipçisi olacaklarını belirtti. Başkan Erdoğan'ın talimatı ile Türkiye'de yapılması planlanan 321 millet bahçesinden biri olan Bergama Millet Bahçesi'nin, tarihi ve kültürel değerleriyle adından söz ettiren kente ayrı bir kimlik kazandıracağına vurgu yapan Dağ, "Geçmiş yıllardan beri hizmete aç olan Bergama'da, vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin artması, huzuru ve refahı için Belediye Başkanımız Hakan Koştu ile birlikte gece gündüz mesai yapıyoruz.

Kentin tarihi dokusunun bozmadan yapacağımız millet bahçesinin Bergamalılara hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Bergama Millet Bahçesi'nin ilçeye yeni bir nefes olacağını söyledi.