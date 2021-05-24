‘Biz üvey evlat mıyız?’

İzmir'de 31 Mart seçimlerinden önce "Önceliği arka sıradakilere vereceğiz" söylemiyle oy toplayan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, seçilince bu sözünün tam tersini yaptı. Arka mahallelere bugüne kadar doğru düzgün hizmet götürmeyen Soyer'in önceliğinin "ön sıradakiler" olduğu son günlerde bir kez daha görüldü.



Kentin en merkezi bölgelerine sadece 5-10 dakika mesafedeki Gültepe, Levent, Çamkule, Millet Mahalleleri ve Karabağlar ilçesinde en işlek sokaklar bile perişan halde.



YENİ ASIR GÖRÜNTÜLEDİ

Soyer, sokak kısıtlamasının olduğu geçtiğimiz günlerde belediye ekiplerine Alsancak ve Cumhuriyet Bulvarı'nı asfaltlattırdı.

Hatta Genel Sekreteri Buğra Gökçe'yi de yanına alıp asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledi ve bununla ilgili bülten servis ettirip reklam yaptı.

Soyer, Alsancak'ı asfaltlarken Yeni Asır, ise hizmette de "arka sırada" kalan mahallelerdeki yolların içler acısı halini görüntüledi.

İlçe belediyelerinin sorumluluğundaki ara sokaklar zaten köstebek yuvasını aratmazken, belediye otobüslerinin geçtiği, İzmir Büyükşehir sorumluğundaki ana cadde ve bulvarlar da dökülüyor.

Büyükşehir sorumluluğundaki bu alanlarda kazılıp gelişigüzel kapatılan çukurların, sökülüp bırakılan kaldırımların ve yol ortasında büyük yarıkların olması vatandaşları isyan ettiriyor.

Vatandaşlar, Soyer ve Büyükşehir tarafından kendilerine üvey evlat muamelesi yapıldığını söylerken, "Sadece zenginlere hizmet ediyorsunuz" diye tepki gösteriyor.



Başkan Soyer, kısıtlamada asfalt atılan Alsancak'ı ziyaret edip reklam yaptırmıştı.



ARA SOKAKLAR DÖKÜLÜYOR

BÜYÜKŞEHİR ve ilçe belediyeler Alsancak, Karşıyaka, Bostanlı, Mavişehir, Balçova, Bornova, Gaziemir, Şirinyer ve Narlıdere'nin merkezi yerlerinde gerekli özeni göstermiyor. Büyükşehir'in sorumluluğundaki ana caddeler dökülürken ilçe belediyelerin sorumluluk alanlarındaki ara ve arka sokaklarda çukur ve engebeler her gün artıyor. Kazılıp üzeri toprakla örtülen ve kaderine terk edilen bazı yerler ise mahalle sakinlerinin toz toprak içerisinde kalmasına neden oluyor.



Köstebek yuvasını andıran mahallelerin yollarında araç kullanmak neredeyse imkansız hale geldi.











ASFALT DEMEYE ŞAHİT GEREK

İŞTE VATANDAŞ LARIN TUNÇ SOYER'E ASFALT TEPKİSİ:

● ENGİN: Biz Karabağlar'da sizi görmedik. Siz yatırımı zengin semtlere yapın.

● ÜNAL ÇİMEN: Sayın Başkanım, Bornova Yavuz Caddesi otobüs güzergahı olmasına rağmen asfaltlanmadı. Sizin için üvey cadde mi burası?





Her yağmurda gölet oluşuyor. Gelen geçen her araba kot farkından dolayı yolun aşağısındaki binaların balkonlarına çamurlu su sıçratıyor.

● AHMET BEYAZ: Hiç kenar mahalle veya gezip tozmayacağınız, içip eğlenmeyeceğiniz mahalle, sokak ve caddelere gidip gördünüz mü acaba? Yollar berbat.

Sadece zenginlere hizmet ediyorsunuz.

● ÜMİT DİNLER: Sizde zerre kadar utanma yok.

Sınıf ayrımcılığı yapıyorsunuz.

İzmir'e yakışmadın Tunç Soyer. Bir daha gelmemeniz dileği ile.



● RIFAT SENOL: İzmir sadece Alsancak ve Konak'tan mı ibaret?

● BURAK PAKTAN: Siz nerenin başkanısınız?

● GÜNSEL ÖZTÜRK:

Bornova yokuşu diye tabir ettiğimiz ve toprak yol durağından Kızılay Mahallesi'ne kadar olan kısma kadar gelin bir görün yol çökmüş durumda. Hem can hem mal kaybı yaşanmaması için acil müdahale gerekiyor.

● OSMAN OK: Başkan, İkiçeşmelik rampasının durumu ne olacak? Asfalt yol demeye şahit gerek.

Tarla gibi.









● KELİMELER OLMADAN:

Bornova'dan Homeros vadisine çıkan cadde, özellikle İnönü Mahallesi civarı gerçekten çok kötü. Çukurlarla dolu.

● ÖZLEM TİLBE: Bu ekip bir bizim mahalleye gelmiyor.

● ENVER ALBAĞLAR:

Buca'ya da bekleriz.

● TOLGA UŞAKLI: Beş senedir Üçkuyular-Urla arasında asfaltın düzeldiğini görmedim. Kazılar yüzünden rezalet durumda.

Bol bol fotoğraf çektirdiğiniz bisikletinizle bir sürün bakalım o rotada başınıza neler gelecek!

● UĞUR: Gören de uzaya çıkmış sanır. Yola asfalt atmış. İzmir köy köy. Boş işler müdürü.

● FARUK YAMAN: 5 yıldır Buca'da oturuyorum bir kez görmedim bu asfalt işini. Varsa yoksa sahil şeridi. Buca'yı Manisa ya da Aydın'a bağlayın siz de kurtulun biz de...

Ayıp...

Ercan AKGÜN

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