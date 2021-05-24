Çeşme’de konut ve arsa fiyatları 2.5 kat arttı

İZMİR Emlak Komisyoncuları Oda Başkanı Mesut Güleroğlu, İzmir'de yaşa-nan yıkıcı deprem sonrası halkın müstakil bahçeli konutlar ile imarlı arsalara tale-binin arttığını söyledi. İzmir'in bazı ilçe-lerindeki imarlı arsaların bir yılda değer kazandığını söyleyen Güleroğlu, "Çeş-me'de ihaleye açılan arsaların fiyatları daha önce 2 milyondan başlarken bugün 5.5 milyon TL'den satılır hale geldi" dedi. Urla, Çeşme, Alaçatı, Seferihisar, Foça, Bergama ve Aliağa'nın yanı sıra Kemal-paşa, Torbalı, Ayrancılar ve Bayındır'ın da daha fazla tercih edilir hale geldiği-ni ifade eden Güleroğllu, "Geçen yıldan bu yana fiyatlar yüzde 70-110 civarında arttı. Çeşme'de neredeyse arsa kalma-dı. 850 bin TL'lik 1+1 daireleri şu anda 1 milyon 450 bin TL'ye satıyoruz. İlçe-de 5 milyon TL'ye de, 18 milyon TL'ye de satılık arsa var" diye konuştu.



'DESTEK ORANLARI YÜZDE 20 YÜKSELSİN'

İHRACATÇILAR, ihraç fiyatlarının hedeflenen seviyeye çıkması için pandemi döneminde devlet desteklerinin artırılmasını istiyor. Pandemi nedeniyle mağduriyet yaşayan meslek gruplarına hükümet tarafından sağlanan desteklerin yerinde olduğunu ve desteklediklerini belirten Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, "İhracatçılarımız üretimin devam etmesi, çalışanların işlerinin ve refahının sürmesi için sürekli fedakârlık yaparak maliyetine satış yapar oldu. Yaşam normale döndükçe fiziki fuarlar ve ticaret heyeti organizasyonları eski canlılığına kavuşacak. Bu gelişmelerden azami faydayı sağlayabilmemiz için fuar desteklerinin eskisi gibi dolar cinsinden ödenmesini ve yüzde 50 olan desteklerin yüzde 70'e çıkarılmasını bekliyoruz. Hedef pazarlardaki fuarlara ilişkin destek oranı ise yüzde 90'a çıkarılmalı. Mevcut devlet desteklerindeki tüm oranlar 20 puan artırılmalı" dedi.