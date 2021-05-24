  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de hareketli dakikalar: Eski eşi ve iki kişiyi silahla vurdu

'de hareketli dakikalar: Eski eşi ve iki kişiyi silahla vurdu

'in ilçesinde boşandığı eski eşi ve yanındaki kişiyi vuran şüpheli daha sonra girdiği kahvehanede bir kişiyi daha vurarak yaraladı. Olayın ardından şüpheli, suç aletiyle birlikte polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

İzmir'de hareketli dakikalar: Eski eşi ve iki kişiyi silahla vurdu
İHA

24.05.2021, 14:16

Olay sabah saatlerinde Zafer Mahallesi Yenikent Sitesi'nde bulunan bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. İddiaya göre boşandığı eski eşinin bulunduğu eve gelen Selçuk H. (46), eşi Emine Y. (36) ve Gökhan U. (23)'ya tabanca ile ateş ederek kaçtı. Silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Emine Y.'nin bacağından, Gökhan U.'nun ise yüzünden tabancayla vurulup yaralandığı öğrenildi. Yaralılar sağlık görevlileri tarafından ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.



DAHA SONRA KAHVEHANEDE BİR KİŞİYİ VURDU
Olayın ardından İnönü Mahallesi Zafer Caddesi üzerindeki bir kahvehaneye gelen şüpheli, burada da Tayyar Ö. ile karşılaştı. Yanında getirdiği pompalı tüfekle Tayyar Ö.'ye ateş eden Selçuk H., kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalandı. Vücuduna saçmalar isabet eden Tayyar Ö., ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Selçuk H.'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de hareketli dakikalar: Eski eşi ve iki kişiyi silahla vurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.