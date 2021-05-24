İzmir'de kredi kartı dolandırıcılığı operasyonunda 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürülüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, banka ve kredi dolandırıcılığı ile mücadelesini etkin şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda, 'pandemi destek', 'maske cezası' gibi mesaj linklerini vatandaşlara göndererek, zararlı yazılımla çok sayıda kişinin banka hesabı ve bilgileri ele geçirildi.



Ele geçirilen hesaplarla, düzenlenen sahte kimlikle internet üzerinden alışveriş yapıldığını tespit eden ekipler şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerce 5 ve 6 Mayıs tarihlerinde adresleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.





Ekiplerin yaptığı baskında, 6 telefon, 2 sim kart, 1 lapkop, 2 harddisk, 1 tabanca, 10 fişek, 1 sahte kimlik ve ele geçirdikleri kredi kartıyla alındığı tespit edilen 1 akıllı televizyon, 1 oyun konsolu, 1 oyuncu monitörü ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.