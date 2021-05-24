  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir İzmir'de kredi kartı dolandırıcılığı operasyonunda 2 tutuklama

'de kredi kartı dolandırıcılığı operasyonunda 2 tutuklama

'de kredi kartı bilgilerini ele geçirdikleri kişileri dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı. Şüphelilerin adresinde yapılan aramada, çok sayıda telefon, laptop ve 1 tabanca ele geçirildi.

İzmir'de kredi kartı dolandırıcılığı operasyonunda 2 tutuklama
DHA

24.05.2021, 22:53

İl Emniyet Müdürülüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, banka ve kredi dolandırıcılığı ile mücadelesini etkin şekilde sürdürüyor. Bu kapsamda, 'pandemi destek', 'maske cezası' gibi mesaj linklerini vatandaşlara göndererek, zararlı yazılımla çok sayıda kişinin banka hesabı ve bilgileri ele geçirildi.

Ele geçirilen hesaplarla, düzenlenen sahte kimlikle internet üzerinden alışveriş yapıldığını tespit eden ekipler şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekiplerce 5 ve 6 Mayıs tarihlerinde adresleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.



Ekiplerin yaptığı baskında, 6 telefon, 2 sim kart, 1 lapkop, 2 harddisk, 1 tabanca, 10 fişek, 1 sahte kimlik ve ele geçirdikleri kredi kartıyla alındığı tespit edilen 1 akıllı televizyon, 1 oyun konsolu, 1 oyuncu monitörü ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de kredi kartı dolandırıcılığı operasyonunda 2 tutuklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.