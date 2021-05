Kendisiyle aynı kıza aşık olan arkadaşını öldürdü

Kanlar içerisinde kalan Salih Can Çetin kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Arkadaş katili olan Deniz Özel, suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.



BIÇAĞI GÖĞSÜNE SAPLADI

Olay önceki gece saat 02.30 sıralarında Buca Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan Demokrasi Parkı'nda yaşandı. Deniz Özel ile arkadaşı Salih Can Çetin, parkta alkol aldıkları sırada aynı kıza aşık olma meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Deniz Özel yanındaki bıçakla arkadaşı Salih Can Çetin'i göğsünden bıçakladı. Çetin kanlar içinde yere yığılırken Deniz Özel ise suç aleti bıçakla birlikte oley yerinden kaçtı.





YARIM SAATTE YAKALANDI

Vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye 112 sağlık ve 155 polis ekipleri sevk edildi. Vücuduna 3 bıçak darbesi aldığı öğrenilen Çetin, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, Özel'e yarım saat sonra ulaştı. Gözaltına alınan Deniz Özel sorgulanmak üzere karakola götürüldü. Özel'in ilk ifadesinde, cinayeti arkadaşıyla aynı kıza aşık olma meselesi yüzünden işlediğini ve çok pişman olduğunu söylediği öğrenildi.

FATİH ŞENDİL