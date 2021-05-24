Korona, insanı birkaç gün içinde yıkıyor

Kovid-19'un çok tehlikeli bir hastalık olduğunu vurgulayan Öncan, şöyle konuştu:

"Kimse, 'bu hastalık benim başıma gelmez' ya da 'hafif atlatırım' diye düşünmesin. Bu hastalık yapacağını birkaç gün içinde yapıyor. Özellikle akciğerimde büyük hasara neden oldu. Onun için tedavi sürecim uzadı. Allah korusun olumsuz sonuçlar da doğurabilirdi.

Doktorlarımız çok iyi tedavi uyguluyor. Uzun süre entübe olarak yaşamımı solunum cihazına bağlı sürdürdüm. Tedavi sürecimde hiçbir zaman umudumu kaybetmedim. 'Ben artık iyileşemem' demedim. Bu hastalığa yakalananlar önce kendilerine sonra da sağlık çalışanlarına güvenmeli. Yeniden nefes almak çok güzel. En çok ailemi ve su içmeyi özledim."