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Haberler İzmir Ak Parti’den Büyükşehir’e 2 yıl için kırık not

Ak Parti’den Büyükşehir’e 2 yıl için kırık not

Ak Parti’den Büyükşehir’e 2 yıl için kırık not

25.5.2021

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin 2 yıllık performansını değerlendirme toplantısında konuşan AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Tunç Soyer'i eleştirdi. Büyükşehir Belediyesi'ni bal yapmayan arıya benzeten Sürekli, "Ses yüksek, hareket çok ama hizmet yok. İzmir CHP eliyle yazılan tarihi bir yoklar dönemini yaşıyor. Şehri gerileten bir tabloyla karşı karşıyayız" dedi. Büyükşehir'in freni patlamış kamyondan farksız olduğunu kaydeden Sürekli, 2024 yerel seçimlerinde Büyükşehir ile birçok ilçe belediyesini alacaklarını da sözlerine ekledi.

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