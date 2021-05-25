  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Alacak kavgasında kan aktı: 1 agır yaralı

Alacak kavgasında kan aktı: 1 agır yaralı

Alacak kavgasında kan aktı: 1 agır yaralı

25.5.2021

İZMİR'İN Bayraklı ilçesinde alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada, bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay dün 11.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi 578/1 Sokak üzerinde bulunan üç katlı bir apartmanın zemin katında meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesinden anlaşmazlık olan Selim S. (61), Yılmaz K'nin (49) yaşadığı eve geldi. İkili arasında sözlü başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine Selim S, yanında getirdiği bıçakla Yılmaz K'ye saldırdı. Göğsünden ve karnından yaralanan Yılmaz K, hastaneye kaldırılırken Selim S. gözaltına alındı. Yılmaz K'nin durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Alacak kavgasında kan aktı: 1 agır yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.