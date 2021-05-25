Alacak kavgasında kan aktı: 1 agır yaralı

İZMİR'İN Bayraklı ilçesinde alacak verecek meselesinden çıktığı iddia edilen kavgada, bir kişi bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay dün 11.30 sıralarında Osmangazi Mahallesi 578/1 Sokak üzerinde bulunan üç katlı bir apartmanın zemin katında meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesinden anlaşmazlık olan Selim S. (61), Yılmaz K'nin (49) yaşadığı eve geldi. İkili arasında sözlü başlayan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavganın büyümesi üzerine Selim S, yanında getirdiği bıçakla Yılmaz K'ye saldırdı. Göğsünden ve karnından yaralanan Yılmaz K, hastaneye kaldırılırken Selim S. gözaltına alındı. Yılmaz K'nin durumunun kritik olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

DİĞER