Aynı kızı sevdiler birbirine girdiler! Arkadaşını öldüren şüpheli tutuklandı

İzmir'in Buca ilçesinde farklı zamanlarda aynı kızı seven iki arkadaşın kavgasında, Salih Can Çetin'i bıçaklayarak öldürme suçundan gözaltına alınan Deniz Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.