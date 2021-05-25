Beyazevler’e kara haber tez ulaştı

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Gaziemir Beyazevler Mahallesi'nde 40 dönümlük alana ESHOT Otobüs Garajı yapmak için çalışma başlatması mahalleliyi isyan ettirdi. Büyükşehir, imar planlarında belediye hizmet alanı olarak gözüken bölgeyi 2-2.5 metre kazarken çalışmaları hızlandırdı.

Gaziemir Belediyesi'nin yaşananlara sessiz kalmasına tepki gösteren vatandaşlar ise, "ESHOT garajı istemiyoruz" diyerek alkışlı protestoda bulundu.

'NEFES ALMAK İSTİYORUZ'

Gaziemir Beyazevler Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi'nin ESHOT Otobüs Garajı yapmak için başlattığı çalışmalar mahalle sakinlerinin tepkisini topladı. Vatandaşlar çalışmanın durdurulmasını isteyerek, "Bize ilk başta burada park yapılacağını söylediler. Sevindik. İnşaata başladılar. Sonra kendi imkanlarımızla öğrendik ki, buraya ESHOT garajı yapılıyor. Burası zaten Optimum AVM nedeniyle trafik ve yoğunluk açısından sıkıntılı bir bölge. Bir de buraya otobüs garajı yapılırsa iyice zor durumda kalır, mağdur oluruz. Biz evimizde çocuk büyütmek istiyoruz. Mahallemizde park, bahçe gibi nefes alabileceğimiz bir alan yokken üzerine de bunun yapılması ile burası iyice yaşanmaz hale gelecek" dedi.

'BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI'

Vatandaşlardan Gökhan Bulut da, "Cennet gibi mahallemize 2 ay önce park diye inşaata başladılar. Bizi burada, gaz, mazot, benzin gibi her türlü pislikle baş başa bırakacaklar. Çalışmanın durdurulmasını istiyoruz" dedi.

Gaziemir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca da vatandaşlara destek vererek, "İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Gaziemir Belediyesi, yurttaşlarımızın feryadını neden duymuyor? Daha önce bölge sakinleri dilekçe vererek bu alanın park yapılması talebinde bulundular. 2 ay önce İzmir Büyükşehir Belediyesi 'park yapacağız' bahanesiyle hafriyat çalışmaları başlattı, yaklaşık 2 metre bahçe toprağı kazılarak dere yatağına doğru dolgu yapıldı. Bölgede yeterli sosyal donatı alanı olmaması sebebiyle mağduriyet yaşayan yurttaşlarımız, park yapılacak yalanıyla kandırılarak bir kez daha hayal kırıklığı yaşadı" dedi.

'DERE YATAĞINA ATIKLAR SIZACAK'

ESHOT otobüs garajının Gaziemir Optimum Alışveriş Merkezi ile birlikte bölgedeki trafik yükünü daha da artıracağına dikkat çeken Atmaca, "Ayrıca havza alanı ve dere yakınlarında vatandaşa çok sıkı tedbirler uygulayan İZSU, buradan dere yatağına sızması muhtemel mazot yağ ve diğer otobüs bakım ve onarım atıkları için neden sessiz?" diye konuştu.

METİN BURMALI