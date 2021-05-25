Cinayeti kafasına koydu, tabanca ve pompalı tüfekle yola koyuldu!

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 3 ay önce boşandığı eşi ve eşinin akrabasını vuran şüpheli, daha sonra girdiği kahvehanede esnaflık yapan bir kişiyi daha silahla yaraladı. Olayın ardından şüpheli, suç aletiyle birlikte polis tarafından kıskıvrak yakalandı.

Olay dün sabah saatlerinde Zafer Mahallesi Yenikent Sitesi'nde bulunan bir apartmanın üçüncü katında meydana geldi. İddiaya göre boşandığı eşinin bulunduğu eve gelen Selçuk H. (46), bir çocuk annesi Emine Yoldaş (36) ve akrabası Gökhan Uçkun'a (23) tabanca ile ateş ederek kaçtı. Silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

BİR KİŞİYİ DAHA VURDU

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Emine Yoldaş'ın bacağından, Gökhan Uçkun'un ise yüzünden tabancayla vurulup yaralandığı öğrenildi. Yaralılar sağlık görevlileri tarafından ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın ardından İnönü Mahallesi Zafer Caddesi üzerindeki bir kahvehaneye gelen şüpheli Selçuk H, burada eşiyle ilişkisi olduğu iddia edilen esnaf Tayyar Öztürk ile karşılaştı.

Yanında getirdiği pompalı tüfekle Tayyar Öztürk'e de ateş eden Selçuk H, kaçmaya çalışırken polis ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte kıskıvrak yakalandı. Vücuduna saçmalar isabet eden Öztürk, ambulansla hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan kahvehanede meydana gelen silahlı saldırı anı, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan Selçuk H'nin işlemlerinin sürdüğü öğrenilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

SEVAL KONURALP