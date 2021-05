Organlarıyla 8 kişiye can verdi

İZMİR'DE beyin ölümü gerçekleşen 42 yaşındaki Şebnem Uysal'ın bağışlanan organları 8 hastaya nakledildi. Menemen ilçesinde yaşayan iki çocuk annesi Şebnem Uysal, 7 Mayıs'ta evinde rahatsızlandı. Kaldırıldığı hastanede, beyninde, yüksek tansiyona bağlı olarak pıhtı attığı belirlenen Uysal, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Eşi Erol Uysal ve çocuklarının onayıyla kadının kalp, akciğer, karaciğer, dalak, böbrek ve korneaları 8 hastaya nakledildi. Annesini her zaman kendisine örnek aldığını anlatan İpek Uysal (22), "Benim annem hem bana can verdi hem de 8 kişiye can oldu. O sadece benim değil, hem ailemizin hem de 8 kişinin ailesinin kahramanı. Annem bir yerlerde yaşamaya devam edecek" dedi.