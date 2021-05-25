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Haberler İzmir Sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak

Sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak

Sıcaklıklar 40 dereceyi aşacak

25.5.2021

İZMİR, yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek. Sıcaklıklar merkezde 36 dereceyi görmesi beklenirken iç kesimlerde 40 dereceyi aşacak. İzmir, yeni hafta ile birlikte Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisi altına giriyor. Sıcaklıkların merkez 36 dereceye kadar yükselmesi beklenirken iç kesimlerde sıcaklık 40 dereceyi aşacak. Sıcaklıkların cumartesi gününe kadar etkili olması bekleniyor.
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