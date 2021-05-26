Aliağa Belediyesi’nden arkeolojiye büyük katkı

İZMİR'DE, Aliağa ilçesi sınırları içerisinde yer alan ve Aiolis'in 12 antik kentinden biri olan Myrina ve Gryneion'da gerçekleştirilen arkeolojik yüzey araştırmaları, Aliağa Belediyesi'nin katkılarıyla kitap serisi olarak yayınlanıyor. Serinin 3. cildi, Mayıs ayında yayınlandı. 3. ciltte antik kaynaklarda Gryneion Antik Kenti'nde olduğu belirtilen Apollon tapınağının yerini aramaya yönelik yapılan arkeo-jeofizik çalışmaları detaylı olarak bilim dünyasına ve okuyuculara sunuluyor. Arkeoloji ve tarih meraklıları kitabı, 1 Haziran 2021 tarihinden itibaren Aliağa Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden edinebilecek.

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