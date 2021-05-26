Buca Metrosu için firmalar dosya sundu

İZMİR Büyükşehir Belediyesi, 1 milyar euroyu aşan bütçesiyle kent tarihinin en yüksek bütçeli yatırımı olacak Buca Metrosu'nda, uluslararası ihale sürecinin ilk adımını 28 Mayıs'ta atıyor.

İstekli firmaların yeterlilik dosyaları, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası'nın resmi internet sitesinde ve elektronik ortamda açılacak.

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