  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Down sendromlu 17 genç İtalya yolcusu

17 genç yolcusu

Down sendromlu 17 genç İtalya yolcusu

26.5.2021

İZMİR'DE down sendromlu çocukların sosyal hayata adapte olması ve sanatla buluşturulması amacıyla Uşak Üniversitesi tarafından sürdürülen Uluslararası Act Able Projesi kapsamında down sendromlu 17 genç, oyunculuk eğitimi alıyor. Pandemi nedeniyle bir süredir online derslerle devam eden çalışmalar, down sendromluların öncelikli aşı sırasına alınmasıyla yüz yüze başladı. 2 yıl sürecek proje kapsamında İtalya, İspanya ve Türkiye'de aynı anda tiyatro eğitimi alacak gençler, proje sonunda sergileyecekleri oyun için bir araya gelecek. Gençler, Eylül'de İtalya'da gerçekleştirilecek sanat festivalinde Türkiye'yi temsil edecek.
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Down sendromlu 17 genç İtalya yolcusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.