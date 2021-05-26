Down sendromlu 17 genç İtalya yolcusu

İZMİR'DE down sendromlu çocukların sosyal hayata adapte olması ve sanatla buluşturulması amacıyla Uşak Üniversitesi tarafından sürdürülen Uluslararası Act Able Projesi kapsamında down sendromlu 17 genç, oyunculuk eğitimi alıyor. Pandemi nedeniyle bir süredir online derslerle devam eden çalışmalar, down sendromluların öncelikli aşı sırasına alınmasıyla yüz yüze başladı. 2 yıl sürecek proje kapsamında İtalya, İspanya ve Türkiye'de aynı anda tiyatro eğitimi alacak gençler, proje sonunda sergileyecekleri oyun için bir araya gelecek. Gençler, Eylül'de İtalya'da gerçekleştirilecek sanat festivalinde Türkiye'yi temsil edecek.

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