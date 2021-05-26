Düştü sanılan paraşütçü için seferber oldular

İZMİR'İN Tire ilçesinde, akrobatik hareketler yaparak iniş yapan paraşütçünün düştüğünü sanan çevre sakinleri, durumu ekiplere bildirince bölgeye gelen polis, itfaiye ve 112 acil servis ekipleri, genci aramaya başladı. Düştüğü sanılan genç sporcunun bir süre sonra sağ salim bulunması üzerine herkes derin bir nefes aldı. Oğulcan Ak'ın üniversite öğrencisi ve profesyonel yamaç paraşütü sporcusu olduğu öğrenildi.

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