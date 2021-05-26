Eski koca dehşeti kameralara yansıdı

İZMİR'DE 3 kişiden birinin ateşli silahla vurulmasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Ödemiş Zafer Mahallesi Yenikent Sitesi'nde önceki gün bir apartmanın üçüncü katından silah sesleri gelmesi üzerine çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

OLAY yerine gelen sağlık ekipleri tabancayla bacağından yaralanan Emine Yoldaş (36) ile yüzünden yaralanan Gökhan Uçkun'u (23) hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayın faili olduğu ileri sürülen Emine Yoldaş'ın eski eşi Selçuk H'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinden kaçan zanlı bir süre sonra, esnaflık yapan Tayyar Öztürk'ü (41) bir dükkanın önünde silahla vurduktan sonra uzaklaştı. Zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Tayyar Öztürk'ün vurulma anı kameralara yansıdı.