  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Eski koca dehşeti kameralara yansıdı

Eski koca dehşeti kameralara yansıdı

Eski koca dehşeti kameralara yansıdı

26.5.2021

İZMİR'DE 3 kişiden birinin ateşli silahla vurulmasına ilişkin güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Ödemiş Zafer Mahallesi Yenikent Sitesi'nde önceki gün bir apartmanın üçüncü katından silah sesleri gelmesi üzerine çevredekiler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

OLAY yerine gelen sağlık ekipleri tabancayla bacağından yaralanan Emine Yoldaş (36) ile yüzünden yaralanan Gökhan Uçkun'u (23) hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayın faili olduğu ileri sürülen Emine Yoldaş'ın eski eşi Selçuk H'yi yakalamak için çalışma başlattı. Olay yerinden kaçan zanlı bir süre sonra, esnaflık yapan Tayyar Öztürk'ü (41) bir dükkanın önünde silahla vurduktan sonra uzaklaştı. Zanlı yakalanarak gözaltına alındı. Tayyar Öztürk'ün vurulma anı kameralara yansıdı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Eski koca dehşeti kameralara yansıdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.