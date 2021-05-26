‘İslam düşmanlığı kanser gibi yayılıyor’

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Diyanet İşleri Başkanlığı, Erciyes Üniversitesi, TRT ve SETA iş birliğiyle düzenlenen 1.

Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu ATO Congresium'da başladı. Sempozyuma Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı. Başkan Erdoğan programda yaptığı konuşmada öncelikle yurt dışından programa teşrif eden misafirlere teşekkür etti. Meselenin İslamofobi, İslam korkusu düpedüz İslam düşmanlığı olduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Batı başta olmak üzere İslam düşmanlığı tıpkı kanser hücresi gibi hızla yayılmaktadır" dedi.



SALDIRILAR YÜZDE 250 ARTTI

Günümüzdeki İslam düşmanlığı dalgasının çok daha sinsi ve örtülü yöntemlerle yürütüldüğünü söyleyen Başkan Erdoğan, "Kitabımız Kur'an-ı Kerim'e dini tercihlerini ifade edenlere yönelik saldırılar devletler tarafından desteklenmektedir.

Batı'da ırkçı ve İslam düşmanı saldırılar son beş yıl için yüzde 250, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 700 artmıştır.

Son 5 yılda en büyük 5 AB ülkesinde sivil toplum kuruluşlarına 15 binin üzerinde İslam düşmanlığı vakası bildirilmiştir.

Önceleri İslam düşmanlığı İslam'ı terör yaftasıyla sunanlar artık tüm Müslümanları hedef almaktan kaçınmıyorlar. Kendilerini kültürel olarak üstün görenler Müslümanlar başta olmak üzere diğer tüm gruplara ayrımcılık yapıyor" diye konuştu.





"AVRUPA'NIN TÜRK KORKUSU"

Avrupa'nın asırlar boyu bizzat aydınlarını kullanarak kuşaklar boyunca kendi toplumlarını İslam'la özdeşleştirdikleri Türk korkusuyla yetiştirdiğini de anlatan Erdoğan, "Böylece siyasi dağınıklığının yol açtığı sorunları saklamayı başarmıştır. Dünyadaki 7 buçuk milyarı aşkın insanın her birine İslam'ın değil İslam düşmanlığının küresel bir tehdit olduğunu anlatmalıyız.

Dünyanın her yerindeki vicdan sahibi siyasetçileri, aydınları, medya mensuplarını, bu arada kendi din adamlarımızı İslam düşmanlığı hastalığına karşı harekete geçirmemiz gerekiyor" açıklamasını yaptı.