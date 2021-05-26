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Haberler İzmir İzmir'de jandarmadan zehir tacirlerine baskın

'de jandarmadan zehir tacirlerine baskın

'in ilçesinde jandarma ekipleri tarafından 17-23 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında bitkisi ve uyuşturucu madde ele geçirilirken, 7 şüpheliye işlem yapıldı.

İzmir'de jandarmadan zehir tacirlerine baskın
İHA

26.05.2021, 14:05

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Tire Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Tire ilçesinde, 17-23 Mayıs 2021 tarihleri arasında uyuşturucu madde arama köpeği ve drone destekli uyuşturucu operasyonları gerçekleştirdi. Operasyonlarda 9 bin 381 kök kenevir bitkisi ve 13 gram kubar esrar ele geçirildi.

Operasyonlarda 7 şüpheli hakkında adli işlem yapılırken, 2 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüphelilerden 4'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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