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Haberler İzmir Markette alışveriş yapan kadının gizli fotoğrafını çeken şüpheli aranıyor

Markette alışveriş yapan şüpheli aranıyor

'in ilçesindeki süpermarkette alışveriş yapan S.A. adlı kadının gizlice fotoğraflarını çeken şüpheli, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Polis eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Markette alışveriş yapan kadının gizli fotoğrafını çeken şüpheli aranıyor
DHA

26.05.2021, 17:50

Buca ilçesine bağlı İşçievleri Mahallesi'ndeki süpermarkette alışveriş yapan S.A.'nın yanına, bir erkek yaklaştı. Cep telefonunu çıkaran kişi, S.A.'nın alışveriş yaptığı reyona gelip, sırtı dönükken gizlice fotoğraflarını çekti. Şüpheli daha sonra marketten çıktı.



Durumu fark edenlerin uyarısı ile olanları öğrenen S.A., polise gidip, şikayetçi oldu. Olay anı, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine de saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin cebindeki telefonu çıkarıp, sırtı dönük şekilde alışveriş yapan S.A.'ya döndürdüğü ve uzun süre bu şekilde kalması yer alıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, eşkali belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.



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