Buca’da metruk binalar için harekete geçildi

İZMİR'İN Buca Belediyesi, metruk binalar için harekete geçti. İlçede genel asayişi tehdit edecek unsurların oluşmasına imkan sağlayan toplam 224 adet yapı tespit edildi. Tespit edilen yapıların 74 tanesinin yıkımı gerçekleştirilirken 67 tanesi içinse güvenlik tedbiri alındı. 32 tane yapı ise ikamet sağlanarak metruk halden çıkarıldı.