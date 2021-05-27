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Haberler İzmir CHP’li Meclis üyesinin PLANINDA RANT İDDİASI

CHP’li Meclis üyesinin PLANINDA RANT İDDİASI

CHP’li Meclis üyesinin PLANINDA RANT İDDİASI

27.5.2021

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin mahkeme kararlarını gerekçe göstererek daha önce reddettiği CHP'li Meclis Üyesi Erkan Özkan'ın Menderes Özdere'de babasına ait resmi kurum alanı statüsündeki yerin planları, ilçe belediyesinden tekrar geçti. İtiraz edilerek yeniden Büyükşehir'e gönderilen işlemde arazi için konut alanı talep edildi. Konuyu değerlendiren AK Parti Meclis Üyesi Ayşegül Duran Türker, "Reddedilen konunun ısrarla getirilmesini anlamıyoruz. Bu kişi Büyükşehir meclis üyesi olduğu için mi yapılıyor? Dışarıda insanlar bu talebin Büyükşehir'de oylatılacağı ve kabul edileceğini konuşuyor. Bu iddialara yanıt verilmesi lazım" dedi.

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